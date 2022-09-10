В оккупированной Луганской области мобилизуют мужчин старше 60 лет, - ОВА

На оккупированной части Луганской области в подконтрольные россиянам "администрации" продолжают проводить так называемую "мобилизацию" и отправлять на фронт почти всех мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Во время принудительной "мобилизации" в Луганской области забирают даже мужчин 60+", - заявил Гайдай.
Также глава области сообщил, что оккупанты набирают в свои ряды мужчин с хроническими болезнями. По его словам, варианты выезда с оккупированной территории еще остаются.
Напомним, что боевик из так называемой "ЛНР" рассказывал о побеге из Балаклеи (Харьковской области) в Луганск. Оккупанты боятся контрнаступления украинских бойцов.
Также Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия в Луганской области. Украинским воинам удалось частично продвинуться и закрепиться на новых позициях.
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