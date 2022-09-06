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"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области

Новина українською →
Луганск, Вторник 06 сентября 2022 12:22
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия в Луганской области. Украинским воинам удалось частично продвинуться и закрепиться на новых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Луганская область продолжает держать оборону. Вражеские атаки отражены, есть определенные положительные результаты: наши защитники немного продвинулись и закрепились", - сообщил он.

Гайдай отметил, что за вчерашний день украинским военным удалось продвинуться на несколько сотен метров.

"Были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы ОВА, из-за "хлопков" на российских складах в последние дни враг потерял до 100 человек личного состава и около 100 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по оккупированной Кременной, в результате чего удалось уничтожить почти 400 оккупантов.

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Вооруженные силы Украины Луганск
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