В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы: что известно

"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке", - отметил он.

По его словам, были взрывы на побережье Азовского моря, куда противник еще месяц назад свозил военную технику, чтобы ее не достали Вооруженные силы Украины.

"Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и густой дым уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию", - добавил Федоров.