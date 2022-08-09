UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы: что известно

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В оккупированной Кирилловке (Запорожская область) прогремели взрывы. Над поселком уже два часа поднимается густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке", - отметил он.

По его словам, были взрывы на побережье Азовского моря, куда противник еще месяц назад свозил военную технику, чтобы ее не достали Вооруженные силы Украины.

"Зафиксировано, по крайней мере, два взрыва и густой дым уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию", - добавил Федоров.

Напомним, в середине июля оккупанты вывозили в Кирилловку свою технику из Мелитополя после точных ударов украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КирилловкаВзрыв