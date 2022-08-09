В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи: що відомо

"Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, але і в українській Кирилівці", - зазначив він.

За його словами, були вибухи на узбережжі Азовського моря, куди противник ще місяць тому звозив військову техніку, щоб її не дістали Збройні сили України.

"Зафіксовано, принаймні, два вибухи і густий дим вже протягом двох годин. Чекаємо детальну інформацію", - додав Федоров.