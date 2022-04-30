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В оккупированной Каховке "власть" планирует масштабное празднование 9 мая

Фото: в Каховке оккупанты готовят празднование 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенная "власть" временно оккупированной Каховки (Херсонская область) планирует масштабное празднование 9 мая. Коллаборанты хотят провести парад и митинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каховскую городскую территориальную общину в Facebook.

Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. После торжеств коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто грамм".

Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт. Кроме того, каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств.

Напомним, правоохранители открыли уголовное дело из-за создания в Каховке оккупационной власти.

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9 МаяХерсонская областьВойна России против Украины