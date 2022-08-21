Мужчин отправили на фронт. В оккупированном Должанске уголь добывают женщины

В оккупированном Должанске Луганской области на шахте уголь добывают женщины, поскольку мужчин Россия мобилизовала на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По его словам, из шахты "Должанская-Капитальная" на фронт забрали 430 работников. На вакантные места взяли женщин, которых привлекают к сверхтяжелым работам.

"Представьте, если с головного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас ситуация с мужчинами в самом Должанске", - отметил Гайдай.

Он добавил, что согласно с предписаниями охраны труда женщины не могут выполнять работы на угольных шахтах. При этом глава ОВА показал видео из пропагандистских СМИ, в котором гордятся этим фактом.