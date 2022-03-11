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На оккупированной части Луганской области захватчики разгоняют мирные протесты выстрелами

Автор: Дмитрий Кузнецов

На оккупированной территории Луганской области захватчики разгоняют мирные протесты выстрелами. Кроме того, в регионе начали подключать телевидение РФ и распространять российскую пропаганду и фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Глава ОВА отметил, что Луганская область сегодня - это одна из самых горячек точек Украины. Враг оккупировал около 70% области, где распространяется российская пропаганда и фейки, а также телевидение РФ. Остальная территория подвергается жестоким обстрелам.

"Ситуация тяжелая: обстрелы идут повсюду - Горная община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас так идет линия обороны. Россияне обстреливают всю инфраструктуру, школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям", - уточнил Гайдай.

По его словам, оккупанты не позволяют восстановить поврежденную обстрелами инфраструктуру городов и не согласовывают гуманитарные коридоры. Среди мирного населения десятки убитых и раненых.

Гайдай добавил, что на оккупированной территории местные жители выходят на протесты. Однако захватчики их репрессируют и мирные митинги разгоняют выстрелами.

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