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На окупованій частині Луганської області загарбники розганяють мирні протести пострілами

Автор: Дмитрий Кузнецов

На окупованій території Луганської області загарбники розганяють мирні протести пострілами. Крім того, в регіоні почали підключати телебачення РФ і поширювати російську пропаганду і фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Глава ОВА зазначив, що Луганська область сьогодні - це одна з найгарячіших точок України. Ворог окупував близько 70% області, де поширюється російська пропаганда та фейки, а також телебачення РФ. Інша територія зазнає жорстоких обстрілів.

"Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так йде лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садки, б'ють по водопроводах і газопроводах, електромережах", - уточнив Гайдай.

За його словами, окупанти не дозволяють відновити пошкоджену обстрілами інфраструктуру міст і не погоджують гуманітарні коридори. Серед мирного населення десятки вбитих і поранених.

Гайдай додав, що на окупованій території місцеві жителі виходять на протести. Однак загарбники їх репресують і мирні мітинги розганяють пострілами.

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ЛуганськВійна Росії проти України