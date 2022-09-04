В оккупированном Мелитополе школьников заставляют фотографироваться с портретом Путина

В оккупированных школах Мелитополя, которые открылись 1 сентября, детей заставляли фотографироваться с портретом главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь" .

В захваченных школах в первый день провели пропагандистский урок, во время которого детям рассказали, что Украины как государства не существует.

На перемене школьникам предложили сделать совместное фото, но на фоне портрета Путина. По данным издания, многие дети отказались фотографироваться, а на следующий день уже не пришли в школу.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты и коллаборанты в школах постоянно включают гимн России. Он отметил, что главная цель не научить детей, а "промыть" им мозги.