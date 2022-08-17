В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: з'явились перші подробиці

У середу, 17 серпня, в захопленому росіянами Мелітополі відбувся черговий вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці", - розповів він.

Як повідомлялось, у окупованому Мелітополі вранці 16 серпня пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

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