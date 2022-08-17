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В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: з'явились перші подробиці

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Мелітополь, Середа 17 серпня 2022 11:40
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух: з'явились перші подробиці Фото: в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 17 серпня, в захопленому росіянами Мелітополі відбувся черговий вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці", - розповів він.

Як повідомлялось, у окупованому Мелітополі вранці 16 серпня пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

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Мелітополь
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