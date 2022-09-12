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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

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Мелитополь, Понедельник 12 сентября 2022 10:30
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы Фото: В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Ивана Федорова в Telegram.

"В Мелитополе врагу снова неспокойно. Слышны взрывы в южной части города. Надеемся, что Вооруженные силы снова минусуют технику и живую силу оккупантов", - написал он.

Федоров добавил, что пока ожидаются подробности взрывов в городе.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Кроме того, после успешного удара украинских бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула Херсон. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".

Добавим, что в Мелитополе некоторые школы начали обучение по российским программам. В первый день детей заставили фотографироваться с портретом Путина.

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