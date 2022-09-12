В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Івана Федорова в Telegram .

"У Мелітополі ворогу знову неспокійно. Чути вибухи в південній частині міста. Сподіваємося, що Збройні сили знову мінусують техніку і живу силу окупантів", - написав він.

Федоров додав, що поки очікуються подробиці вибухів у місті.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував"референдум".

Крім того, після успішного удару українських бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула Херсон. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".

Додамо, що в Мелітополі деякі школи почали навчання за російськими програмами. У перший день дітей змусили фотографуватися з портретом Путіна.