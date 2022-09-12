ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Новость на русском →
Мелітополь, Понеділок 12 вересня 2022 10:30
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи Фото: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Івана Федорова в Telegram.

"У Мелітополі ворогу знову неспокійно. Чути вибухи в південній частині міста. Сподіваємося, що Збройні сили знову мінусують техніку і живу силу окупантів", - написав він.

Федоров додав, що поки очікуються подробиці вибухів у місті.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував"референдум".

Крім того, після успішного удару українських бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула Херсон. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".

Додамо, що в Мелітополі деякі школи почали навчання за російськими програмами. У перший день дітей змусили фотографуватися з портретом Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ