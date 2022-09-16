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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно

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Мелитополь, Пятница 16 сентября 2022 14:59
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: что известно Фото: в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 16 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что рашисты пошли в минус, как и их техника", - написал он.

При этом Федоров добавил, что нужно ждать от ВСУ хороших новостей.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Ранее сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Кроме того, 13 сентября в оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома.

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Мелитополь Взрыв Война России против Украины
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