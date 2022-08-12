UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: сработало самодельное устройство

Фото: в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство", - написал он.

По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.

"Движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания. Собираем более подробную информацию", - добавил Федоров.

Напомним, ранее для жителей Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации украинской армией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против Украины