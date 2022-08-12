В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: сработало самодельное устройство

"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство", - написал он.

По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали машины скорой помощи.

"Движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания. Собираем более подробную информацию", - добавил Федоров.

Напомним, ранее для жителей Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации украинской армией.

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