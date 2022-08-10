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Что делать во время деоккупации: жителям Мелитополя дали алгоритм действий

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 18:12
Что делать во время деоккупации: жителям Мелитополя дали алгоритм действий Фото: жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации украинской армией. 13 шагов помогут им оставаться в безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вооруженные силы Украины уже совсем рядом. Наши мужественные бойцы обязательно освободят все временно оккупированные территории", - пишет Федоров.

Как отметил городской голова, украинские бойцы уже третью ночь подряд не дают "спокойной жизни" оккупантам, а украинская власть разработала инструкцию на период освобождения захваченных территорий.

В первую очередь Федоров призвал горожан избегать мест массового скопления людей, а также находиться подальше от мест повышенной опасности, где оккупанты размещают свою технику. Речь идет о промышленных предприятиях, площадках, где собирают металлолом, а также железнодорожные пути.

Фото: жителям Мелитополя обнародовали алгоритм действий во время деоккупации (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

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