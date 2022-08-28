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В оккупированном Мелитополе ночью раздавались мощные взрывы

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Мелитополь, Воскресенье 28 августа 2022 08:28
В оккупированном Мелитополе ночью раздавались мощные взрывы Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области этой ночью слышали мощные взрывы. Они также звучали и недалеко от города в поселке Мирное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В 01:00 жители всех районов слышали громкие взрывы", - написал Федоров.

По его словам, первый из взрывов был такой силы, что "в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка".

"Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле", - отметил Федоров.

Напомним, недавно партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем, в котором велась подготовка к так называемому "референдуму" и раздавались российские паспорта.

Также стало известно, что оккупанты завезли в Мелитополь около десяти химических лабораторий.

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Мелитополь Взрыв
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