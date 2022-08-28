В окупованому Мелітополі вночі лунали потужні вибухи

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області цієї ночі чули потужні вибухи. Вони також лунали і неподалік міста у селищі Мирне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи", - написав Федоров.

За його словами, перший з вибухів був такої сили, що "у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка".

"Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.

Також стало відомо, що окупанти завезли до Мелітополя близько десяти хімічних лабораторій.

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