В оккупированном Крыму затонула подводная лодка

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российских СМИ, в южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Источники в российском оборонном комплексе утверждают, что структурам Черноморского флота эти объекты не принадлежали.

Кроме того, источник в экстренных службах оккупированного Севастополя рассказал, что сейчас подводная лодка российского Черноморского флота всплыла на поверхность и находится на плаву. Инцидент мог произойти из-за технического состояния плавучего дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны.

Напомним, ранее сообщалось, что на авианосце "Адмирал Кузнецов" в России произошел масштабный пожар. Огонь ликвидировали спустя сутки. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.

Также РБК-Украина писало, что в результате пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека. Среди погибших офицер службы живучести крейсера, который для обеспечения эвакуации рабочих спустился в отсеки. Еще 14 человек пострадали.