В оккупированном Крыму из-за засухи объявили режим чрезвычайной ситуации

Крымским аграриям обещают компенсировать ущерб из-за потерь урожая

В некоторых района оккупированного Крыма российские власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной засухи. Об этом говорится в распоряжении российского "главы Крыма Сергея Аксенова", передает "Радио свобода".

Отмечается, что режим объявлен в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма. Документ был подписан 2 июня 2018 года.

"Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", - говорится распоряжении Аксенова.

Также "Минсельхозу Крыма" для компенсации ущерба крымским аграриям необходимо подготовить и направить соответствующие документы.

Напомним, государственная авиационная служба Украины намерена оштрафовать сирийскую компанию Cham Wings Airlines за полеты в оккупированный Крым. Служба уже получила от Министерства иностранных дел необходимую информацию о сирийской авиакомпании, что позволит правильно оформить протокол о наложении штрафа.

Добавим, что послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год.