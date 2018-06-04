В окупованому Криму через посуху оголосили режим надзвичайної ситуації

Кримським аграріям обіцяють компенсувати збитки через втрату врожаю

У деяких району окупованого Криму російська влада оголосила режим надзвичайної ситуації через аномальну посуху. Про це йдеться в розпорядженні російського "глави Криму Сергія Аксьонова", передає "Радіо свобода".

Наголошується, що режим оголошений у Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському та Радянському районах окупованого Криму. Документ був підписаний 2 червня 2018 року.

"Встановити для органів управління та сил ТСНС регіональний рівень реагування", - йдеться розпорядженні Аксьонова.

Також "Мінсільгоспу Криму" для компенсації шкоди кримським аграріям ма' підготувати та направити відповідні документи.

Нагадаємо, державна авіаційна служба України має намір оштрафувати сирійську компанію Cham Wings Airlines за польоти в окупований Крим. Служба вже отримала від Міністерства закордонних справ необхідну інформацію про сирійської авіакомпанії, що дозволить правильно оформити протокол про накладення штрафу.

Додамо, що посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік.