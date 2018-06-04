Госавиаслужба намерена оштрафовать сирийскую компанию за полеты в Крым

Сирийская Cham Wings Airlines дважды в апреле летала в оккупированный Крым

Государственная авиационная служба Украины намерена оштрафовать сирийскую компанию Cham Wings Airlines за полеты в оккупированный Крым. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вопреки запрету: как сирийские чиновники летают в аннексированный Крым и какой будет реакция Украины".

Отметим, в апреле в оккупированном Крыму прошел так называемый Ялтинский международный экономический форум. В аэропорт Симферополя прибыла делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем. Перевозчиком выступила сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

В связи с этим Госавиаслужба Украины намерена оштрафовать авиакомпанию за нарушение моратория на полеты в Крым. По словам начальника юридического управления этого ведомства Виктор Авдеева, служба уже получила от Министерства иностранных дел необходимую информацию о сирийской авиакомпании, что позволит правильно оформить протокол о наложении штрафа.

"Это стандартная практика в случае наложения штрафов на иностранные авиакомпании. Мы направили авиаперевозчику официальное приглашение в Госавиаслужбу для рассмотрения дела по сути правонарушения, на котором и будет принято решение о наложении/не наложении штрафа. Его размер стандартный для любого из нарушителей нашего запрета на полеты в Крым - от 85 до 136 тысяч гривен", - уточнил Авдеев.

По данным Госавиаслужбы, Cham Wings Airlines осуществила два рейса в апреле - из Сочи в Симферополь и обратно. Кроме того, по словам Авдеева, согласно указу президента от 14 мая, Cham Wings Airlines уже внесена в санкционный перечень.

Напомним, ранее сообщалось, что менеджерам российских авиакомпаний грозит до 5 лет лишения свободы за полеты в Крым.