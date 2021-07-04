ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения

Новина українською →
Симферополь, Воскресенье 04 июля 2021 20:12
В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения Фото: в оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней (t.me/minstroyRK/455)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 4 июля, в результате сильных ливней в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, что вызвало подтопление нескольких населенных пунктов. На полуострове введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - цитирует издание "главу администрации" Бахчисарайского района Людмилу Пучкову.

По ее словам, в районе образована комиссия для оценки нанесенного природной стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять реестр пострадавших от потопления домов, а завтра члены комиссии совершат поездку по местам подтоплений.

Напомним, 4 июля оккупированном Крыму в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Позднее "власти" Крыма сообщили о погибшей женщине, одном пострадавшем и одном пропавшем без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ливень чрезвычайные ситуации
NEWS
Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море, - Зеленский
Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море, - Зеленский
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине