В оккупированном Крыму войска РФ хотят закрыть крымскотатарскую школу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

В частности, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования.

По этому поводу уже проходили собрания, однако родители детей, которые учатся в школе, решили бороться за сохранение учреждения.

Отмечается, что с начала оккупации полуострова власти РФ изменила статус 16 крымскотатарских школ.

"Действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.