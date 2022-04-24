ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Крыму войска РФ хотят закрыть крымскотатарскую школу

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 14:51
В оккупированном Крыму войска РФ хотят закрыть крымскотатарскую школу Крым оккупанты хотят закрыть крымскотатарскую школу (фото hromadske.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Эски Кырым (Старый Крым) оккупационные власти РФ собираются закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу № 2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Российская Федерация, как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности", - заявила Денисова.

В частности, крымскотатарскую школу планируют "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования.

По этому поводу уже проходили собрания, однако родители детей, которые учатся в школе, решили бороться за сохранение учреждения.

Отмечается, что с начала оккупации полуострова власти РФ изменила статус 16 крымскотатарских школ.

"Действия РФ являются нарушением статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами.

Также мы писали, что Россия отбирает паспорта у депортированных украинцев, но вместо них выдает "справки".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Вторжение России в Украину
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает