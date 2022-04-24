В окупованому Криму війська РФ хочуть закрити кримськотатарську школу
У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.
"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, зокрема і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", - заявила Денісова.
Зокрема, кримськотатарську школу планують "об’єднати" із місцевим грецьким закладом середньої освіти.
З цього приводу вже відбувались збори, однак батьки дітей, які навчаються в школі, вирішили виборювати збереження закладу.
Зазначається, що з початку окупації півострова влада РФ змінила статус 16 кримськотатарських шкіл.
"Дії РФ є порушенням статті 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Каховці окупанти викрадають українців і катують електрошокерами.
Також ми писали, що Росія відбирає паспорти у депортованих українців та замість них видає "довідки".
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!