В окупованому Криму для Балуха просять ще 4 роки колонії

Балуха звинувачують у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання

В окупованому Російською Федерацією Криму для українського політв'язня Володимира Балуха просять ще 4 роки колонії. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, сьогодні, 2 липня 2018 року, в Криму відбулося засідання "суду" у справі Балуха, на якому "прокурор" запросив для українця 4 роки колонії загального режиму за "дезорганізацію роботи Роздольненського ізолятора тимчасового тримання".

"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого і свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченка (начальника ІТТ, - ред.) забій м'яких тканин хребетної області", - заявив "прокурор".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 5 липня 2018 року в "суді" Криму призначено засідання, на якому буде розглядатися ходатайство захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони".

Зазначимо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування, вимагаючи скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців у колонії-поселенні.