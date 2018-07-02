Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В окупованому Криму для Балуха просять ще 4 роки колонії

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 16:32
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)

Балуха звинувачують у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання

В окупованому Російською Федерацією Криму для українського політв'язня Володимира Балуха просять ще 4 роки колонії. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, сьогодні, 2 липня 2018 року, в Криму відбулося засідання "суду" у справі Балуха, на якому "прокурор" запросив для українця 4 роки колонії загального режиму за "дезорганізацію роботи Роздольненського ізолятора тимчасового тримання".

"Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого і свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченка (начальника ІТТ, - ред.) забій м'яких тканин хребетної області", - заявив "прокурор".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 5 липня 2018 року в "суді" Криму призначено засідання, на якому буде розглядатися ходатайство захисту Балуха про його умовно-дострокове звільнення по "справі про патрони".

Зазначимо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування, вимагаючи скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців у колонії-поселенні.

СБУ попередила провокацію проти кримських татар у Києві Український консул відвідала політв'язня в РФ Литвинова, він схуд на 17 кг
Теги публікації: Крим, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся