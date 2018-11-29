В оккупированном Крыму украинским морякам в СИЗО собрали около 59 тыс. гривен

Фото: Нариман Джелял (facebook.com/nariman.dzhelalov)

Сейчас сбор помощи был остановлен и готовятся передачи задержанным морякам

Активист крымскоготатарского национального движения Нариман Джелял сообщил, что в оккупированном Крыму было собрано около 140 тыс. рублей (59 тыс. гривен) для помощи украинским военным морякам, которые были захвачены ФСБ РФ в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Джелял рассказал, что после того как стало известно о задержании украинских моряков, выяснилось, что им не разрешили забрать с кораблей личные вещи. Много людей начали говорить о необходимости помощи задержанным, поэтому начали перечислять деньги на карту и передавать в руки. Также много кто приносил продукты питания, предметы личной гигиены и вещи.

Активист отметил, что сейчас уже было остановлено сбор помощи.

"До вечера я обратился ко всем желающим помочь немножко остановиться, потому что передачи в СИЗО имеют свою специфику. Там есть условия: в какой упаковке, что можно передавать, какого качества, и так далее. Поэтому мы сегодня разберемся... Уже достаточно собранных в Крыму средств, чтобы завтра сделать первые передачи самого главного, необходимого, всем ребятам, кроме трех, находящихся в Керчи. Но они находятся в лучших условиях, потому что это все-таки больница", - рассказал Джелял.

Также активист обратился к родным и неравнодушных, что не стоит переживать.

"Хочу добавить, чтобы родные и другие неравнодушные люди не переживали, в СИЗО Симферополя находится много несправедливо осужденных, и они достойно встретят моряков. Первые необходимые вещи, мы знаем, уже переданы. Они не останутся без внимания там, внутри", - подчеркнул Джелял.

Напомним, МИД Украины направило ноту протеста России через аресты захваченных моряков. России передали требование немедленно освободить членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые 25 ноября были захвачены в военный плен.