В окупованому Криму українським морякам у СІЗО зібрали близько 59 тис. гривень

Фото: Наріман Джелял (facebook.com/nariman.dzhelalov)

Наразі збір допомоги вже було припинено й готуються передачі затриманим морякам

Активіст кримськоготатарського національного руху Наріман Джелял повідомив, що в окупованому Криму було зібрано близько 140 тис. рублів (59 тис. гривень) для допомоги українським військовим морякам, що було захоплені ФСБ РФ у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Джелял розповів, що після того як стало відомо про затримання українських моряків, з’ясувалось, що їм не дозволили забрати з кораблів особисті речі. Багато людей почали говорити про необхідність допомоги затриманим, тому почали перераховувати гроші на карту й передавати у руки. Також багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни та речі.

Активіст зазначив, що зараз вже було зупинено збір допомоги.

"До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня", - розповів Джелял.

Також активіст звернувся до рідних та небайдужих, що не варто переживати.

"Хочу додати, щоб рідні та інші небайдужі люди не переживали, в СІЗО Сімферополя перебуває багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків. Перші необхідні речі, ми знаємо, вже передані. Вони не залишаться без уваги там, усередині", - підкреслив Джелял.

Нагадаємо, МЗС України направило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків. Росії передали вимогу негайно звільнити членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада були захоплені у військовий полон.