ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В окупованому Криму українським морякам у СІЗО зібрали близько 59 тис. гривень

Новини » Політика    29.11.2018 - 05:58
В окупованому Криму українським морякам у СІЗО зібрали близько 59 тис. гривень
Фото: Наріман Джелял (facebook.com/nariman.dzhelalov)

Наразі збір допомоги вже було припинено й готуються передачі затриманим морякам

Активіст кримськоготатарського національного руху Наріман Джелял повідомив, що в окупованому Криму було зібрано близько 140 тис. рублів (59 тис. гривень) для допомоги українським військовим морякам, що було захоплені ФСБ РФ у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Джелял розповів, що після того як стало відомо про затримання українських моряків, з’ясувалось, що їм не дозволили забрати з кораблів особисті речі. Багато людей почали говорити про необхідність допомоги затриманим, тому почали перераховувати гроші на карту й передавати у руки. Також багато хто приносив продукти харчування, предмети особистої гігієни та речі.

Активіст зазначив, що зараз вже було зупинено збір допомоги.

"До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі. Тому ми сьогодні розберемося... Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня", - розповів Джелял.

Також активіст звернувся до рідних та небайдужих, що не варто переживати.

"Хочу додати, щоб рідні та інші небайдужі люди не переживали, в СІЗО Сімферополя перебуває багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків. Перші необхідні речі, ми знаємо, вже передані. Вони не залишаться без уваги там, усередині", - підкреслив Джелял.

Нагадаємо, МЗС України направило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків. Росії передали вимогу негайно звільнити членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада  були захоплені у військовий полон.

"Суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків У Міноборони обіцяють вирішити проблему з оплатою послуг адвокатів захоплених моряків
Новини України Кримморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся