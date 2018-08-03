В оккупированном Крыму спецслужбы РФ проводили обыски, есть задержанный

Новости Общество 03.08.2018 - 18:37
Иллюстративное фото (facebook.com ystav.com)
Иллюстративное фото (facebook.com ystav.com)

В Крыму шел "осмотр" на основании постановления суда

В Ленинском районе оккупированного Крыма российские силовики завершили обыск в доме активиста крымскотатарского народа Ленура Аблязимова, его увезли в отделение полиции. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Сегодня утром, 3 августа, в Ленинском районе аннексированного Крыма российские силовики проводили обыск у Аблязимова.

Позже стало известно, что следственные действия в доме Аблязимова завершены. Указано, что в доме Ленура Аблязимова шел "осмотр" на основании постановления суда. Изъяли ноутбук, книги на крымскотатарском языке.

Добавим, что на данный момент телефонной связи с Аблязимовым нет.

Напомним, в конце июня сотрудники управления Федеральной службы безопасности России провели обыски в аннексированном Крыму. Как отмечается, в ходе обыска была изъята вся техника, на данный момент связи с Наджие и ее мужем нет.

 

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Теги:  Крым,  обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС