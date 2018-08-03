В окупованому Криму спецслужби РФ проводили обшуки, є затриманий

Новини Суспільство 03.08.2018 - 18:37
Ілюстративне фото (facebook.com ystav.com)
Ілюстративне фото (facebook.com ystav.com)

У Криму йшов "огляд" на підставі постанови суду

У Ленінському районі окупованого Криму російські силовики завершили обшук в будинку активіста кримськотатарського народу Ленура Аблязимова, його відвезли у відділення поліції. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.

Сьогодні вранці, 3 серпня, в Ленінському районі анексованого Криму російські силовики проводили обшук у Аблязимова.

Пізніше стало відомо, що слідчі дії у будинку Аблязимова завершені. Зазначено, що в будинку Ленура Аблязимова йшов "огляд" на підставі ухвали суду. Вилучили ноутбук, книги кримськотатарською мовою.

Додамо, що на даний момент телефонного зв'язку з Аблязимовым немає.

Нагадаємо, в кінці червня співробітники управління Федеральної служби безпеки Росії провели обшуки в аннексированном Криму. Як наголошується, в ході обшуку була вилучена вся техніка, на даний момент зв'язку з Наджие та її чоловіком немає.

 

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Теги:  Крим,  обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС