В окупованому Криму спецслужби РФ проводили обшуки, є затриманий
У Криму йшов "огляд" на підставі постанови суду
У Ленінському районі окупованого Криму російські силовики завершили обшук в будинку активіста кримськотатарського народу Ленура Аблязимова, його відвезли у відділення поліції. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.
Сьогодні вранці, 3 серпня, в Ленінському районі анексованого Криму російські силовики проводили обшук у Аблязимова.
Пізніше стало відомо, що слідчі дії у будинку Аблязимова завершені. Зазначено, що в будинку Ленура Аблязимова йшов "огляд" на підставі ухвали суду. Вилучили ноутбук, книги кримськотатарською мовою.
Додамо, що на даний момент телефонного зв'язку з Аблязимовым немає.
Нагадаємо, в кінці червня співробітники управління Федеральної служби безпеки Росії провели обшуки в аннексированном Криму. Як наголошується, в ході обшуку була вилучена вся техніка, на даний момент зв'язку з Наджие та її чоловіком немає.