В окупованому Криму спецслужби РФ проводили обшуки, є затриманий

У Криму йшов "огляд" на підставі постанови суду

У Ленінському районі окупованого Криму російські силовики завершили обшук в будинку активіста кримськотатарського народу Ленура Аблязимова, його відвезли у відділення поліції. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.

Сьогодні вранці, 3 серпня, в Ленінському районі анексованого Криму російські силовики проводили обшук у Аблязимова.

Пізніше стало відомо, що слідчі дії у будинку Аблязимова завершені. Зазначено, що в будинку Ленура Аблязимова йшов "огляд" на підставі ухвали суду. Вилучили ноутбук, книги кримськотатарською мовою.

Додамо, що на даний момент телефонного зв'язку з Аблязимовым немає.

Нагадаємо, в кінці червня співробітники управління Федеральної служби безпеки Росії провели обшуки в аннексированном Криму. Як наголошується, в ході обшуку була вилучена вся техніка, на даний момент зв'язку з Наджие та її чоловіком немає.