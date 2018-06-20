В аннексированном Крыму прошли очередные обыски

Обыски прошли в Алупке, есть задержанная

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели обыски в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Поступило сообщение о том, что в Алупке после обыска в домовладении Наджие Кайданову увезли в управление ФСБ. Супруг уехал вместе с ней для безопасности и сопровождения. Также к зданию ФСБ выехал отец Наджие", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в ходе обыска была изъята вся техника, на данный момент связи с Наджие и ее мужем нет.

UPD. 12.30 дня. По сообщению родственников, несколько минут назад Наджие Кайданову и супруга после допроса... Опубліковано Крымская солидарность 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня в аннексированном Российской Федерацией Крыму в г. Старый Крым также прошли обыски, в результате чего задержали местную жительницу.