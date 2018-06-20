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В аннексированном Крыму прошли очередные обыски

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 12:54
Иллюстративное фото (facebook.com ystav.com)
Иллюстративное фото (facebook.com ystav.com)

Обыски прошли в Алупке, есть задержанная

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели обыски в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Поступило сообщение о том, что в Алупке после обыска в домовладении Наджие Кайданову увезли в управление ФСБ. Супруг уехал вместе с ней для безопасности и сопровождения. Также к зданию ФСБ выехал отец Наджие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обыска была изъята вся техника, на данный момент связи с Наджие и ее мужем нет.

 

UPD. 12.30 дня. По сообщению родственников, несколько минут назад Наджие Кайданову и супруга после допроса...

Опубліковано Крымская солидарность 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня в аннексированном Российской Федерацией Крыму в г. Старый Крым также прошли обыски, в результате чего задержали местную жительницу.

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Теги публикации: Российская Федерация, Крым, обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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