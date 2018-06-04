В оккупированном Крыму снесли недостроенную мечеть Ар-Рахман

Мечеть возводилась на деньги мусульман

В Крыму оккупационная власть снесла недостроенную мечеть, которая возводилась на деньги мусульман. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"По информации активистов "поляны протеста Стрелочная", в первых числах июня 2018 года в Симферопольском районе представители фирмы "Акура" спецтехникой разрушили здание недостроенной мечети Ар-Рахман", - сообщает Крымская правозащитная группа.

В Крыму снесли недостроенную мечеть По информации активистов "поляны протеста Стрелковая", в первых числах июня 2018... Опубліковано Crimean Human Rights Group 4 червня 2018 р.

По ее данным, мечеть строилась на средства религиозной общины.

Также адвокат Маммет Мамбетов рассказал Крымской правозащитной группе, что перед сносом культового сооружения представители фирмы "Акура" не предоставили общине микрорайона Стрелковое соответствующее решение суда.

Напомним, ранее сообщалось, что номер телефона вызова скорой помощи "103" оказался недоступен в оккупированном Россией Симферополе (Крым) за кражу телефонного кабеля.