В окупованому РФ Сімферополі перестав працювати номер швидкої допомоги

Номер виявився недоступним через крадіжку кабелю
Номер телефону виклику швидкої допомоги "103" виявився недоступним в окупованому Росією Сімферополі (Крим) через крадіжку телефонного кабелю. Про це повідомляє сайт "Міністерства охорони здоров'я" Криму.
Відзначається, що дзвінки на цей номер перестали приходити з 4 ранку за місцевим часом. Жителів просять користуватися іншими номерами, включаючи номер 112.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала незаконний продаж авіаквитків в окупований Крим. Зазначалося, що ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально реалізовували авіаквитки з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси російських авіакомпаній, у тому числі внесених до списку санкцій РНБО України.