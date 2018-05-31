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В окупованому РФ Сімферополі перестав працювати номер швидкої допомоги

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 11:41
Ілюстративне фото (medrussia.org)
Ілюстративне фото (medrussia.org)

Номер виявився недоступним через крадіжку кабелю

Номер телефону виклику швидкої допомоги "103" виявився недоступним в окупованому Росією Сімферополі (Крим) через крадіжку телефонного кабелю. Про це повідомляє сайт "Міністерства охорони здоров'я" Криму.

Відзначається, що дзвінки на цей номер перестали приходити з 4 ранку за місцевим часом. Жителів просять користуватися іншими номерами, включаючи номер 112.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала незаконний продаж авіаквитків в окупований Крим. Зазначалося, що ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально реалізовували авіаквитки з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси російських авіакомпаній, у тому числі внесених до списку санкцій РНБО України.

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Теги публікації: Крим, Сімферополь, Крим, скорая помощь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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