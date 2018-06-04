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В окупованому Криму знесли недобудовану мечеть Ар-Рахман

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 21:01
Фото: Крим (wikimapia)
Фото: Крим (wikimapia)

Мечеть зводилася на гроші мусульман

У Криму окупаційна влада знесла недобудовану мечеть, яка зводилася на гроші мусульман. Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"За інформацією активістів "поляни протесту Стрілкова", у перших числах червня 2018 року в Сімферопольському районі представники фірми "Акура" зруйнували спецтехнікою будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман", - повідомляє Кримська правозахисна група.

 

В Крыму снесли недостроенную мечеть По информации активистов "поляны протеста Стрелковая", в первых числах июня 2018...

Опубліковано Crimean Human Rights Group 4 червня 2018 р.

За її даними, мечеть будувалася на кошти релігійної громади.

Також адвокат Маммет Мамбетов розповів Кримській правозахисній групі, що перед знесенням культової споруди представники фірми "Акура" не надали громаді мікрорайону Стрілкова відповідне рішення суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що номер телефону виклику швидкої допомоги "103" виявився недоступним в окупованому Росією Сімферополі (Крим) через крадіжку телефонного кабелю.

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Теги публікації: Крим, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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