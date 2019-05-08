В оккупированном Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова

В оккупированном Крыму во время "судебного заседания" были представлены результаты трех экспертиз по делу политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщила в Facebook его дочь Элеонора Бекирова.

Она написала, что были проведены судебно биологическая, психиатрическая и судебно баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

"По результатам психиатрической экспертизы, мой отец признан вменяемым. С чем мы абсолютно согласны. А вот с результатами двух других, абсолютно не согласны", - заявила дочь политзаключенного.

Так. баллистическая (взрывотехническая) и биологическая на предмет, имеются ли на изъятых боеприпасах и взрывчатых веществах отпечатки Бекирова и скрытого свидетеля (Меметова) установили, что биологическая масса обоих присутствует. А предметы действительно являются взрывчатыми.

"Однако биологическую массу у папы взяли ещё в первый день до официального оглашения о задержании. В не процессуальной обстановке, насильственным путём, без присутствия адвоката и понятых", - заявила дочь Бекирова.

По ее словам, следы биологической массы обнаружены на скотче (которым были замотаны боеприпасы и взрывчатые вещества) и верёвке (которая фиксировала рюкзак, в котором все это и обнаружили).

"Естественно, адвокат и мой отец сразу выразили своё возражение и несогласие с результатами этих экспертиз. Все это несправедливо и абсурдно. Очевидно, что они использовали ту биологическую массу, которая была изъята незаконно в первый же день", - добавила дочь политзаключенного.

Ранее сообщалось, что Бекиров намерен начать голодовку.

Напомним, "суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом. Политзаключенный останется под арестом до 12 июня, адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.