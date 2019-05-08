ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оккупированном Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова

Новости » Общество    08.05.2019 - 00:44
В оккупированном Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (facebook.com/Элеонора Бекирова)

Экспертиза "доказала", что Бекиров незаконно хранил боеприпасы

В оккупированном Крыму во время "судебного заседания" были представлены результаты трех экспертиз по делу политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщила в Facebook его дочь Элеонора Бекирова. 

Она написала, что были проведены судебно биологическая, психиатрическая и судебно баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

"По результатам психиатрической экспертизы, мой отец признан вменяемым. С чем мы абсолютно согласны. А вот с результатами двух других, абсолютно не согласны", - заявила дочь политзаключенного. 

Так. баллистическая (взрывотехническая) и биологическая на предмет, имеются ли на изъятых боеприпасах и взрывчатых веществах отпечатки Бекирова и скрытого свидетеля (Меметова) установили, что биологическая масса обоих присутствует. А предметы действительно являются взрывчатыми.

"Однако биологическую массу у папы взяли ещё в первый день до официального оглашения о задержании. В не процессуальной обстановке, насильственным путём, без присутствия адвоката и понятых", - заявила дочь Бекирова. 

По ее словам, следы биологической массы обнаружены на скотче (которым были замотаны боеприпасы и взрывчатые вещества) и верёвке (которая фиксировала рюкзак, в котором все это и обнаружили). 

"Естественно, адвокат и мой отец сразу выразили своё возражение и несогласие с результатами этих экспертиз. Все это несправедливо и абсурдно. Очевидно, что они использовали ту биологическую массу, которая была изъята незаконно в первый же день", - добавила дочь политзаключенного. 

В оккупированном Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова

Ранее сообщалось, что Бекиров намерен начать голодовку. 

Напомним,  "суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом. Политзаключенный останется под арестом до 12 июня, адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.

Бекиров намерен начать голодовку "Суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом
Новости Украины КрымЭдем Бекиров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь