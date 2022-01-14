В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировали

"Установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - поселок Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились водитель и восемь пассажиров. Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В МВД оккупированного Крыма уточнили, что авария произошла сегодня в 9:00 вблизи села Журавки. Полицейские проводят проверку, в ходе которой оценят действия водителя и компании-перевозчика. Также проверку начала прокуратура полуострова.

Фото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)

Фото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)

Фото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)