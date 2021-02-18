В оккупированном Крыму обязали "Интерпайп" Пинчука вернуть земельный участок под Ялтой 

Арбитражный суд в аннексированном Россией Крыму 4 февраля 2021 года обязал "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" Виктора Пинчука уплатить задолженность по арендной плате 1,8 гектар земли возле Фороса и вернуть участок оккупационной власти.

"Обязать ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу возвратить муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым земельный участок площадью 18 198 кв.м., расположенный на территории Форосского поселкового совета, путем подписания с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Ялта Республики Крым акта приема-передачи", - говорится в решении "суда".

Поводом для расторжения договора стала задолженность по арендной плате за период с 10 апреля 2015 по 16 мая 2019 года в размере 519 831,91 рублей.

В материалах "крымского суда" говорится, что с 18 марта 2014 года - официальной аннексии автономной республики Крым - и по 10 апреля 2015 года (1 год и 24 дня) "Интерпайп" якобы не нарушал условий арендного договора.

