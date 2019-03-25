В оккупированном Крыму начались масштабные учения российских десантников

Сегодня, 25 марта, в оккупированном Крыму начались масштабные учения воздушно-десантных войск с участием полутора тысяч десантников и более 300 единиц военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.

В учениях задействованы более 1,5 тыс. десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

В ведомстве сообщают, что, в ходе учения отрабатываются вопросы переброски войск на большие расстояния "комбинированным способом и в кратчайшие сроки".

Оккупанты проводят десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, а также высадку подразделений воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей "с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований".

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская разведка зафиксировала подготовку РФ к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.

Кроме того, 18 марта в Грузии начались командно-масштабные учения NATO-Georgia Exercise 2019 с участием представителей 24 стран НАТО и партнеров альянса.