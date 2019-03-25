В окупованому Криму почалися масштабні навчання російських десантників

Сьогодні, 25 березня, в окупованому Криму почалися масштабні навчання повітряно-десантних військ за участю півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Російської Федерації.

У навчаннях задіяні понад 1,5 тис. десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

У відомстві повідомляють, що в ході навчання відпрацьовуються питання перекидання військ на великі відстані "комбінованим способом і в найкоротші терміни".

Окупанти проводять десантування особового складу і військової техніки з літаків військово-транспортної авіації, а також висадку підрозділів повітряно-десантних військ з бойових десантних кораблів "з метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника і табори підготовки незаконних збройних формувань".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська розвідка зафіксувала підготовку РФ до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.

Крім того, 18 березня у Грузії розпочалися командно-масштабні навчання NATO-Georgia Exercise 2019 з участю представників 24 країн НАТО і партнерів альянсу.