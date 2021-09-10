ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды: причина

Новина українською →
Крым, Пятница 10 сентября 2021 15:12
В оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды: причина Фото: в оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированном полуострове Крым, в ряде населенных пунктов ограничили подачу питьевой воды. Причиной тому являются аварии на сетях холодного водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, в Симферополе будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны" до 17.00.

Кроме того, жители по ул. Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также на Фабричном спуске также остаются без воды.

Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель. Причиной называют замену водопровода.

Напомним, недавно оккупационные власти Крыма заявили, что проблему с водой на полуострове помогли решить ливни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Водоснабжение
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Война – не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Война – не помеха. Как и чем Украина продолжает торговать с Россией