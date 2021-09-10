В оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды: причина

На оккупированном полуострове Крым, в ряде населенных пунктов ограничили подачу питьевой воды. Причиной тому являются аварии на сетях холодного водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, в Симферополе будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны" до 17.00.

Кроме того, жители по ул. Воровского, Красноармейской, 8 Марта, а также на Фабричном спуске также остаются без воды.

Также было ограничено водоснабжение в поселке Орджоникидзе, селах Южное, Подгорное и Насыпное. При этом сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Между тем полностью отсутствует водоснабжение в поселке Коктебель. Причиной называют замену водопровода.