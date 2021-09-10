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В окупованому Криму масово обмежують подачу води: причина

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Крим, П'ятниця 10 вересня 2021 15:12
В окупованому Криму масово обмежують подачу води: причина Фото: в окупованому Криму масово обмежують подачу води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На окупованому півострові Крим, у низці населених пунктів обмежили подачу питної води. Причиною тому є аварії на мережах холодного водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, у Сімферополі буде відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани" до 17.00.

Крім того, мешканці по вул. Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску також залишаються без води.

Також було обмежено водопостачання у селищі Орджонікідзе, селах Південне, Підгірне і Насипне. При цьому терміни відновлення подачі води не уточнюються.

Між тим повністю відсутнє водопостачання в селищі Коктебель. Причиною називають заміну водогону.

Нагадаємо, нещодавно окупаційна влада Криму заявила, що проблему з водою на півострові допомогли вирішити зливи.

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Крим Водопостачання
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