В оккупированном Крыму лишены свободы 86 политзаключенных, - правозащитники

В рамках политического и религиозного преследования в оккупированном Крыму по состоянию на 2 мая 2019 года лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook "Крымской правозащитной группы".

Так, эксперты организации опубликовали полный список арестованных, классифицируя их по 13-ти уголовным делам.

"86 человек лишены свободы в рамках политического или религиозного преследования в Крыму", - отмечают правозащитники.

В частности, по делу "крымских мусульман" (оно же "дело Хизб ут-Тахрир") проходят семь групп, в том числе, ялтинская (6 человек), первая бахчисарайская (4 человека), первая симферопольская (5 человек), вторая бахчисарайская (9 человек), вторая симферопольская (24 человека), красногвардейская (3 человека) и севастопольская (4 человека).

В "деле украинских диверсантов" преследуются 13 человек по делу "группы Сенцова" - 3 человека. Еще один человек проходит в мусульманском "деле Джамаат Таблиги".

Кроме того, отдельные уголовные кейсы представляют 9 человек.

Также указано, что преследуют за причастность к "Батальону им. Н.Челебиджихана" - 3 человек и еще 2 людей притесняют - за "преследования участников "Майдана".

Напомним, в середине марта Европейский союз в пятую годовщину аннексии Крыма призвал Россию освободить всех политзаключенных, которые были задержаны на территории полуострова.

Как писало РБК-Украина, количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100. Более половины из них - крымские татары. Так, в оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.