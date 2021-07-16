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В оккупированном Крыму горит свалка. "Власти" допускают введение ЧС

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму вблизи Евпатории горит свалка. В самом городе чувствуется запах гари.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крыминформ".

Сообщается, что город накрыло дымовое облако. Местные вынуждены спать с закрытыми окнами при температуре воздуха на улице +28 градусов.

Предварительная версия пожара - поджог.

Кроме того, "власти" города рассматривают возможность введения чрезвычайной ситуации из-за пожара на свалке.

Отметим, в Крыму фиксируют высокую температуру воздуха, которая может осложнить ситуацию с пожаром.

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Крымпожарсвалка