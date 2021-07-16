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В окупованому Криму горить сміттєзвалище. "Влада" допускає введення НС

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму поблизу Євпаторії горить сміттєзвалище. В самому місті відчувається запах гару.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримінформ".

Повідомляється, що місто накрила димова хмара. Місцеві змушені спати з закритими вікнами при температурі повітря на вулиці +28 градусів.

Попередня версія пожежі - підпал.

Крім того, "влада" міста розглядає можливість введення надзвичайної ситуації через пожежу на сміттєзвалищі.

Зазначимо, у Криму фіксують високу температуру повітря, яка може ускладнити ситуацію з пожежою.

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Кримпожежасвалка