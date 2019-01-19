В окупованому Криму ФСБ затримала українця без паспорта

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Він звинувачується в порушенні правил проходу в прикордонну зону

Управління ФСБ в окупованому Криму заявило, що в районі адміністративного кордону окупованого півострова і материкової України співробітники Прикордонної служби ФСБ РФ затримали чоловіка, який знаходився там без документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

У ФСБ заявили, що затриманим є громадянин України 1992 року, який був затриманий в темний час доби. Вони уточнили, що інцидент стався в стороні від автомобільного пункту пропуску "Джанкой".

Силовики окупаційний влади РФ залучили чоловіка до відповідальності за порушення правил проходу в прикордонну зону, тимчасового перебування і пересування.

Також російські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався ще на початку січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ФСБ затримала в Криму українця за підозрою в шпигунстві для СБУ. За версією ФСБ РФ, при проходженні прикордонного контролю в пункті пропуску на админгранице між Херсонською областю та аннексированым Кримом "Каланчак" українця завербував співробітник СБУ.