В окупованому Криму ФСБ затримала громадянського активіста та журналіста

Завтра йому мають обрати запобіжний захід

В окупованому Криму Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації затримала громадянського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова. Про це повідомляється на сторінці "Кримської солідарності" у Facebook.

Вранці в будинку активіста провели обшук. За словами очевидців, оточили всю вулицю.

"Зі слів дружини, обшук проходив в грубій формі, з нецензурною лайкою з боку силовиків", - зазначають у повідомленні.

Мемедемінова заарештували і відвезли в управління ФСБ в Сімферополі. Завтра йому мають обрати запобіжний захід.

В об'єднанні нагадують, що "11 лютого 2016 року в його будинку вже був обшук, а потім Бахчисарайський районний суд 13 липня 2017 року вже розглядав адміністративну справу стосовно кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова".

Захищати інтереси активіста буде адвокат Еміль Курбедінов.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ України припускають, що незаконні обшуки і арешти в анексованому Криму будуть лише посилюватися окупантом після нелегітимних виборів президента Росії на півострові.