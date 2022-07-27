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В оккупированном Херсоне взорвалась машина, в ней мог быть коллаборант (видео)

Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне взорвалась машина (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв. Местные СМИ сообщают о возможном подрыве машины, в которой был коллаборант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Мост".

"Взорвалась машина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. На месте происшествия видели медиков. Детали взрыва выясняются", - пишут СМИ.

Местные издания отмечают, что в июне в результате взрыва на том же проспекте получил ранения херсонский "тюремщик-коллаборационист Соболев".

Тем временем местные Telegram-каналы обнародовали информацию о подрыве машины оккупационной "ДПС", которой передвигался неназванный коллаборант.

Сообщается, что раненого якобы доставили в больницу имени Тропиных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта. Речь идет о пособнике оккупантов - "главе администрации" Чернобаевки.

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ХерсонВзрыв