В окупованому Херсоні вибухнула автівка, в ній міг бути колаборант (відео)

"Вибухнула автівка в районі Вищого професійного комерційного училища. На місці події бачили медиків. Деталі вибуху з'ясовуються", - пишуть ЗМІ.

Місцеві видання зазначають, що в червні в результаті вибуху на тому ж проспекті отримав поранення херсонський "тюремник-колаборант Соболєв".

Тим часом місцеві Telegram-канали оприлюднили інформацію про підрив машини окупаційної "ДПС", якою пересувався неназваний колаборант.

Повідомляється, що пораненого нібито доставили у лікарню імені Тропіних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта. Йдеться про пособника окупантів - "голову адміністрації" Чорнобаївки.

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