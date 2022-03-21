В оккупированном Херсоне российские военные разогнали митинг, есть пострадавшие

Во временно оккупированном Херсоне сегодня прошел очередной мирный митинг против оккупации. Его разогнали российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон" .

В результате разгона пострадали несколько человек, однако не сообщается их точное количество.

"В Херсоне российские военные разогнали мирный митинг, есть раненые", - говорится в сообщении.