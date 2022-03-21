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В окупованому Херсоні російські військові розігнали мітинг, є постраждалі

Фото: в окупованому Херсоні окупанти розігнали мітинг(most.ks.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пройшов черговий мирний мітинг проти окупації. Його розігнали російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

В результаті розгону постраждали кілька людей, проте не повідомляється їх точна кількість.

"У Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, є поранені", - йдеться в повідомленні.

На площі Свободи російські військові закидали світлошумовими гранатами учасників проукраїнського мітингу і відкрили вогонь у повітря.

Кілька гранат розірвалися прямо під ногами у людей, їх забрала швидка.

На відео присутня ненормативна лексика!

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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